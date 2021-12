Cuiabá e Fortaleza fazem duelo de opostos na Arena Pantanal

Na outra ponta da tabela, o Fortaleza aparece em quinto lugar e entra em campo classificado para a Libertadores do próximo ano. Sem desfalques, o time deve ir a campo com Boeck; Tinga, Titi e Jussa; Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson.

Em má fase após três jogos sem vitória, o time mato-grossense tenta a reabilitação para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento — no momento, a equipe é a 16ª colocada, com apenas três pontos a mais que o Bahia, que abre o grupo dos ameaçados.

