Inter e Atlético-GO duelam na parte intermediária da classificação

Garantido na elite, mas com chances reduzidas de ir à Libertadores, o Atlético-GO busca ao menos terminar sua participação na metade superior da tabela, o que já seria um recorde na história do clube.

Por ora garantido na Sul-Americana, o time gaúcho vai a campo nas rodadas finais de olho em um lugar entre os oito primeiros colocados, a fim de carimbar a ida à Libertadores do próximo ano. Assim, a equipe torce por um empate no duelo deste domingo (5) entre Ceará x América-MG — ambos têm 49 pontos e também são candidatos à principal competição continental.

Vizinhos na tabela, Inter e Atlético-GO aparecem, respectivamente, em 10º lugar, com 48 pontos, e em 11º, com 47.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internacional e Atlético-GO se enfrentam na parte intermediária da classificação, nesta segunda-feira (6), às 20h, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

