Polícia informa que Ramon não apresentou sinais de embriaguez após acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o lateral Ramon, do Flamengo, não apresentou sinais de embriaguez após o acidente de carro em que o jogador se envolveu no sábado (4), na zona oeste do Rio, e que terminou com uma vítima fatal.

O atleta atropelou um ciclista que realizava uma entrega. A vítima foi socorrida no local e chegou a ser levada para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. Ramon foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento sobre o acidente.

O jogador foi quem solicitou atendimento à vítima. O relato inicial indica que o ciclista teria cruzado a pista com o sinal aberto. O próximo passo da polícia é coletar imagens de câmeras de segurança próximo ao local do acidente para esclarecer os fatos.

Confira o comunicado enviado ao UOL Esporte:

"A 16ª DP (Barra da Tijuca) instaurou inquérito para apurar um atropelamento ocorrido na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, neste sábado (04/12). A perícia foi realizada no local. O motorista prestou depoimento na delegacia e não apresentava sinais de embriaguez. Diligências estão em andamento para coletar imagens de câmeras de segurança e informações a fim de esclarecer todos os fatos."