Real vence Napoli na Champions com gol de Vini Jr. e 'pintura' contra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo movimentado definido por um gol contra, o Real Madrid venceu o Napoli por 3 a 2, nesta terça-feira (3), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Real marcou com Bellingham e Vinícius Júnior e saiu com a vitória graças a um chutaço de Valverde. A bola explodiu no travessão e bateu nas costas do goleiro Meret, "pintura" contra. Ostigard e Zielinski descontaram para o Napoli.

Com os resultados da rodada, o Real Madrid chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo C. O Napoli vem atrás com três, mesma quantidade do Braga, que venceu o Union Berlin mais cedo e deixou o clube alemão na lanterna, ainda sem pontuar.

Pela Champions, Real Madrid e Napoli voltam a campo no dia 24 de outubro (numa terça-feira), para compromissos fora de casa. Os merengues enfrentam o Braga, em Portugal, enquanto os napolitanos pegam o Union Berlin, na Alemanha.

O próximo jogo do Real será neste sábado (7), contra o Osasuna, pela La Liga. Já o Napoli encara a Fiorentina no domingo (8), pelo Campeonato Italiano.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo teve Napoli na frente, mas terminou com domínio maior do Real. A equipe de Rudi Garcia pressionou bastante, incentivada pelo enorme apoio dos torcedores - no lance do gol de Ostigard, as celebrações ficaram ainda mais acentuadas e o estádio quase veio abaixo. Depois, Bellingham e Vini Jr comandaram a virada espanhola.

O Napoli tomou conta do começo do segundo tempo. Logo de cara, os italianos empataram o jogo com Osimhem e criaram outras várias oportunidades, mas esbarraram na boa atuação de Kepa.

O Real se segurou bem, conseguiu voltar ao jogo aos poucos e saiu vencedor graças a "pintura" contra. Se de um lado, Kepa foi providencial com boas defesas, o goleiro Meret acabou dando azar e cedendo os três pontos aos merengues com "gol de costas".

Bellingham virou um dos protagonistas do Real e aumentou seus números - já expressivos - na temporada. Artilheiro da equipe, o meia inglês desandou a fazer gols neste início com a camisa merengue e chegou ao seu oitavo tento em nove partidas.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Rodrygo inaugurou as chances do Real. O atacante recebeu de Bellingham e finalizou cruzado para boa defesa de Meret.

1x0: Napoli na frente. Kvaratskhelia cobrou escanteio preciso na cabeça de Natan, que acertou o travessão. No rebote, Ostigard subiu no meio da defesa e cabeceou com força para o fundo do gol.

1x1: Real empatou com Vini Jr! Bellingham aproveitou passe errado de Di Lorenzo, invadiu a área e tocou para o brasileiro, que finalizou cruzado na saída do goleiro adversário.

1x2: Veio a virada merengue com golaço de Bellingham. O meia iniciou uma jogada individual, deu bela finta em Ostigard na grande área e encheu o pé no canto, sem chances para Meret.

Osimhem apareceu no jogo, mas parou em Kepa. O goleiro espanhol fez grande defesa após cabeceio do atacante nigeriano.

2x2: Napoli empatou, de pênalti. Osimhem tentou cruzar e a bola bateu na mão de Nacho. O árbitro Turpin revisou o lance pelo VAR e confirmou o pênalti. Zielinski foi para a cobrança e converteu com categoria.

Olha o Bellingham chegando de novo. Vini Jr finalizou da entrada da área, e Meret espalmou para o meio da área. Com a bola ainda no alto, Bellingham chegou cabeceando, mas mandou para fora.

2x3: Real voltou a ficar na frente com chute de Valverde e azar de Meret. O uruguaio dominou fora da área e soltou uma pancada. Para azar do camisa 1 do Napoli, a bola bateu no travessão, voltou nas suas costas e entrou.