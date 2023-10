Bruno Lage não é mais técnico do Botafogo

O próximo compromisso do Botafogo é no domingo (8), no clássico contra o Fluminense. O jogo, que acontece às 16h (de Brasília), é válido pelo Campeonato Brasileiro.

Substituto de Luís Castro, que rumou para o futebol da Arábia Saudita, Bruno Lage nunca convenceu desde que chegou ao Botafogo, mesmo com a manutenção da liderança do Brasileirão.

Todo o cenário de insatisfação —inclusive dentro do elenco— foi repassado em detalhes ao investidor John Textor. O estopim foi o empate de ontem por 1 a 1 com o Goiás - e a gestão da utilização de Tiquinho Soares.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo. O português deixa o clube após quatro tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro.

