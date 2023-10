Brasil leva virada da Alemanha e liga alerta no Pré-Olímpico de vôlei

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Alemanha venceu o Brasil por 3 sets a 1 (parciais de 25/21; 19/25, 19/25, 26/28), nesta terça-feira (3), pela terceira rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino. Com apoio da torcida no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira começou bem, mas perdeu o embalo e viu a Alemanha emplacar ótimas sequências nos três sets finais.

O Brasil segue na 4ª colocação do Grupo A, com cinco pontos e o alerta ligado. A equipe está a quatro pontos de distância dos dois primeiros colocados e ainda terá quatro jogos pela frente, um deles contra a atual líder (Itália) e contra Cuba (terceira colocada com seis pontos).

A Alemanha defendeu a vice-colocação da chave e subiu para nove pontos, mesma pontuação da Itália.

Apenas as duas melhores equipes de cada grupo avançam direto para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

COMO FOI O JOGO

O primeiro set teve maior domínio do Brasil, mas ficou marcado por muitos desafios e um duelo enroscado em alguns momentos. No segundo e terceiro, o panorama foi diferente: Alemanha não deu chance para os brasileiros. O quarto foi o mais disputado de todos, mas, após muita tensão, os alemães garantiram a vitória.

Juventude x experiência: jovem brasileiro de 21 anos, Darlan teve uma boa atuação, mas quem roubou a cena foi o experiente Grozer, oposto de 38 anos da Alemanha. O brasileiro foi a grande surpresa no jogo passado, mas não repetiu a dose nesta terça.

1º set - Brasil 25 x 21 Alemanha: os alemães, aparentemente nervosos no começo, tiveram muitos erros de saque. A seleção brasileira se aproveitou e colocou uma vantagem considerável num primeiro momento, contando principalmente com boas investidas de Darlan. Ao final, os europeus acirraram mais a disputa e chegaram a empatar o jogo, mas o Brasil sacramentou o triunfo.

2º set - Brasil 19 x 25 Alemanha: A seleção alemã foi muito bem nos bloqueios e atacou com velocidade. Lucarelli foi o destaque brasileiro, com aces e cravadas diagonais, enquanto Darlan tentou travar Grozer, a referência adversária. Dal Zotto alertou, no tempo técnico: "não vamos nos afobar". O Brasil voltou melhor com as entradas de Cachopa e Alan, mas Schott botou o jogo debaixo do braço e fez a Alemanha disparar na reta final.

3º set - Brasil 19 x 25 Alemanha: o Brasil entrou disperso e perdeu ainda mais a concentração em virtude do ótimo início alemão, que chegou a ter parcial de 13 a 8. A seleção sul-americana seguiu errando bastante e teve pouca força para segurar os ataques adversários.

4º set - Brasil 26 x 28 Alemanha: inicialmente, a Alemanha manteve o bom nível, mas o Brasil melhorou e conseguiu emendar boa sequência, equilibrando o confronto. Mesmo conseguindo o empate em vários momentos, os alemães contaram com desempenho primoroso de Brehme, fechando o set por 28 a 26 após quatro tentativas de match point.