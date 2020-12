Real se complica na Champions, e grupo embola para última rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid foi derrotado nesta terça-feira (1º) por 2 a 0 pelo Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, e se complicou na busca por uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

O brasileiro Dentinho, ex-Corinthians, e o israelense Manor Solomon marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o clube merengue fica em terceiro no Grupo B, com os mesmos 7 pontos de seu algoz nessa rodada, mas em desvantagem no confronto direto, já que também havia perdido para o time ucraniano no primeiro duelo entre eles na fase de grupos.

O Real Madrid precisará vencer o Borussia Mönchengladbach --líder da chave com 8 pontos- na próxima semana para não depender do resultado de Shakhtar x Internazionale.

Lanterna com 5 pontos, o clube italiano venceu o alemão por 3 a 2 nesta quarta e manteve acesa uma pequena chama na busca da próxima etapa no torneio.

Se a Inter vencer o Shakhtar, um empate entre alemães e espanhóis classificará ambos e eliminará italianos e ucranianos. Os jogos da última rodada serão na quarta-feira (9) da próxima semana, às 17h.

O atual campeão europeu Bayern de Munique saiu atrás no placar contra o Atlético de Madrid, mas buscou o empate em 1 a 1, na Espanha.

Segue líder do Grupo A, agora com 13 pontos, e está classificado para as oitavas. Os espanhóis, em segundo, com 6, estão a um empate da vaga e a definirão contra o Red Bull Salzburg.

No Grupo D, o Liverpool também se garantiu na próxima fase, com uma rodada de antecipação, ao bater o Ajax, na Inglaterra, por 1 a 0. O gol foi marcado por Jones. Ajax e Atalanta farão confronto direto pela segunda vaga do grupo.

Veja as equipes já classificadas para as oitavas:

- Grupo A

Bayern de Munique

- Grupo C

Manchester City

Porto

- Grupo D

Liverpool

- Grupo E

Chelsea

Sevilla

- Grupo G

Barcelona

Juventus