Real Madrid vence Osasuna e prova ponto de Ancelotti sobre brasileiros

Vinícius Jr. tocou para trás e deu a assistência para Valverde justamente no espaço que Rodrygo criou por afundar a marcação dentro da pequena área. Foi o 20º jogo em que a dupla brasileira foi titular junta nesta temporada, em 33 jogos no total.

Ancelotti escalou Rodrygo como atacante central, o que não deu muito certo de começo. No segundo tempo o atacante teve mais liberdade para cair pelos lados e assim ajudou no lance do gol.

Valverde e Asensio fizeram os gols da vitória. O Osasuna ficou na retranca por boa parte do jogo. O Real Madrid parou várias vezes no goleiro Sergio Herrera e só encontrou caminho aberto nos contra-ataques, já na reta final.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.