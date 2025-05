Real Madrid define data para apresentação de Xabi Alonso, diz jornal

Xabi Alonso já tem data marcada para assumir oficialmente o comando técnico do Real Madrid: será nesta segunda-feira (26), segundo informações do jornal Marca. A apresentação do espanhol coincidirá com a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira, onde será apresentado no mesmo dia, no Rio de Janeiro.

Ancelotti encerra sua passagem pelo clube merengue neste sábado (24), em partida contra a Real Sociedad, pela última rodada da LaLiga, antes de embarcar para o Brasil.

Xabi Alonso, que assinará contrato por três anos, chega ao Real após grande destaque no comando do Bayer Leverkusen. Ele retorna ao clube onde atuou como jogador entre 2009 e 2014, conquistando seis títulos, e também já trabalhou como técnico da equipe sub-15.

De acordo com o Marca, Alonso trará consigo quatro membros de sua comissão técnica: Sebas Parrilla, Alberto Encinas, Ismael Camenforte López e Beñat Labaien, que atuarão como assistentes técnicos e preparadores físicos no novo ciclo do Real Madrid.