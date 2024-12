Real Madrid atrasa e chega em Doha com Mbappé e Vini Jr na véspera da final

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Com um atraso de três horas em relação ao horário de previsão inicial, Real Madrid, enfim, desembarcou no Qatar para a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (18), contra o Pachuca (MEX), no estádio Lusail, o mesmo da decisão da Copa do Mundo de 2022. Principal dúvida, o francês Mbappé veio com a delegação.

Inicialmente, o Real Madrid chegaria às 21h30 no horário local (15h30 no de Brasília). Porém, o voo da equipe saindo da Espanha teve imprevistos e partiu depois.

O time chegou no hotel em Doha por volta das 1h10 no horário local (19h10 horário de Brasília). Eles ficarão hospedados no luxuoso Al Messila Spa, um resort de mais de 14 mil m².

O Real Madrid tem um treino de reconhecimento de gramado no Lusail nesta terça (17). Ele acontecerá às 17h30 (horário de Brasília) e, em seguida, ocorrerá uma entrevista coletiva com o técnico Carlo Ancelotti e mais um jogador. Na sequência será a vez do Pachuca treinar e também conversar com os jornalistas.

QUATRO DESFALQUES; MBAPPÉ ERA DÚVIDA

O Real Madrid não poderá contar com quatro jogadores na final da Copa Intercontinental: o zagueiro brasileiro Éder Militão, o zagueiro austríaco Alaba, o lateral direito espanhol Carvajal e o lateral esquerdo francês Mendy.

Mbappé era dúvida, mas viajou com a delegação. O craque francês estava com uma lesão na coxa esquerda. Outro recuperado é o volante Camavinga, que estava com uma contusão na perna esquerda.

"O problema do Mbappé não é algo muito sério, ele viajará para o Catar porque acreditamos que ele possa se recuperar da lesão. Camavinga está bem", disse Ancelotti.