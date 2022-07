Raphinha faz golaço na estreia de Lewa, e Barça bate Real em jogo pegado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia foi de Lewandowski, mas quem roubou a cena foi Raphinha. Com golaço do brasileiro, o Barcelona venceu o clássico contra o Real Madrid por 1 a 0 na madrugada deste domingo (24), em amistoso realizado em Las Vegas, no Allegiant Stadium.

Escalado como titular e com a camisa 12, o polonês fez sua primeira partida pelo Barça e foi muito participativo no ataque, com boas chances criadas. Foi Raphinha, porém, quem conseguiu balançar as redes no 'El Clásico'. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o ponta abriu o placar ao aproveitar um vacilo do compatriota Éder Militão na saída de bola do Real e mandar uma bomba no ângulo, de fora da área, sem chance para Courtois.

O gol no clássico foi o segundo de Raphinha com a camisa catalã. Ele também marcou em sua estreia, na goleada por 6 a 0 no amistoso contra o Inter Miami, na última terça (19).

Centro das atenções da partida, Lewandowski foi quem criou a primeira oportunidade de perigo do jogo, aos 10 minutos, em finalização da entrada da área. O centroavante também teve chute travado aos 31. Ele foi substituído pelo técnico Xavi no intervalo.

Sem Benzema e com Hazard ao lado de Rodrygo e Vinicius Junior no ataque, o Real Madrid esteve apagado na etapa inicial e quase não incomodou o Barcelona. A chance de maior perigo dos merengues saiu dos pés de Valverde, aos 17, e parou na trave de Ter Stegen.

Era apenas um amistoso de pré-temporada, mas também era um das maiores rivalidades do mundo. Ao fim da etapa inicial, jogadores de Barcelona e Real Madrid protagonizaram um momento de confusão, com troca de empurrões, após uma falta dura de Jordi Alba em Vinicius Junior. Também houve conflito entre os atletas no segundo tempo, após Modric ser derrubado por Busquets. Os catalães receberam amarelo.

Na etapa final, os dois times voltaram a campo com diversas mudanças, como de costume em amistosos. Entre elas, o Real trocou todo o meio-campo e retornou com o experiente trio Casemiro, Kroos e Modric, enquanto o Barça teve Dembélé e Aubameyang como as principais novidades. Pouco depois, o zagueiro Piqué entrou em campo e, curiosamente, foi muito vaiado pelos presentes no estádio a cada toque na bola.

O segundo tempo foi de menos emoção, mas o Real conseguiu equilibrar as ações após a entrada dos titulares no meio e quase empatou com Asensio, aos 17. O Barcelona cresceu e voltou a dominar a partida na reta final e poderia ter ampliado, mas Kessie, Dembélé e Depay perderam chances claras frente a frente com Courtois.

Ainda assim, o Barça conseguiu manter a vantagem conquistada no primeiro tempo e saiu vitorioso do primeiro 'El Clásico' da temporada.

REAL MADRID 0 X 1 BARCELONA

Data e horário: 24 de julho de 2022 (sábado), à 0h (de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

Cartões amarelos: Christensen, Jordi Alba, Busquets e Kessie (BAR); Lucas Vázquez (RMA)

Gol: Raphinha (BAR), aos 26'/1ºT (0-1)

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Odriozola), Rüdiger (Nacho), Éder Militão (Vallejo), e Alaba (Mendy); Valverde (Casemiro), Tchouaméni (Modric) e Camavinga (Kroos); Rodrygo (Ceballos), Hazard (Asensio) e Vinicius Junior (Mariano). Técnico: Carlo Ancelotti

BARCELONA: Ter Stegen (Iñaki Peña); Araujo (Dest), Christensen (Frenkie de Jong), Eric Garcia (Piqué) e Jordi Alba (Balde); Busquets (Nico), Gavi (Kessie) e Pedri (Sergi Roberto); Raphinha (Depay), Lewandowski (Aubameyang) e Ansu Fati (Dembélé). Técnico: Xavi