Rafinha conversou com James Rodriguez, elogiou São Paulo e ajudou em acerto

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O lateral-direito Rafinha foi peça importante no iminente acerto do meia James Rodriguez com o São Paulo. O jogador teve conversas com o colombiano, de quem é próximo desde quando atuaram pelo Bayern de Munique (ALE).

James Rodriguez buscou referências sobre o São Paulo com Rafinha. Os dois conversaram por telefone algumas vezes.

O lateral elogiou o clube e foi importante na tomada de decisão do colombiano. Rafinha falou sobre a tradição do Tricolor paulista, a estrutura de trabalho e o grupo de jogadores.

Rafinha atuou quase como um intermediário ajudando no iminente acerto de James com o São Paulo. Os dois jogaram juntos por duas temporadas no Bayern, vencendo duas vezes a Bundesliga.