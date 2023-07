Palmeiras renova com joia da base e estuda empréstimo por falta de espaço

Pedro Lima é capitão do time sub-20. Ele fez parte do elenco bicampeão da Copinha e era um dos nomes da base que vivia expectativa para ser comandado por Abel Ferreira no time de cima.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras renovou o contrato do meio-campista Pedro Lima até dezembro de 2025 e estuda o empréstimo do jogador ainda nesta janela de transferências.

