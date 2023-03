Rafael Nadal deixa top 10 da ATP após quase 18 anos

Um exame apontou que a lesão no quadril de Nadal é de grau 2. Para se recuperar o espanhol precisa ficar em repouso, fazer tratamento com anti-inflamtório e sessões de fisioterapia.

No total, ele perdeu 3055 pontos no ranking e acabou ficando fora do Top 10.

Nadal sentiu uma lesão no quadril durante o Australian Open e foi eliminado do torneio na segunda rodada.

A primeira vez que ele entrou no Top 10 foi em abril de 2005, quando alcançou a 7ª posição após vencer Juan Carlos Ferrero na final do Torneo Godó.

O ranking atualizado nesta segunda-feira (20), após o término do Masters 1000 de Indian Wells, fez o tenista espanhol aparecer no 13º lugar.

