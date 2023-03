Manaus não disputa título do Barezão pela primeira vez em 7 anos

Manaus/AM - Em 7 anos, o Manaus FC foi eliminado pela primeira antes de disputar a final do Barezão. Eliminado no sábado (18) para o Nacional, nas quartas de final, o Gavião do Norte está fora do Campeonato Amazonense e com consequências negativas.

Campeão quase que invicto nas últimas temporadas, o Gavião do Norte teve apenas um vice-campeonato, no jopo contra o Penarol, na curta disputa de 2020, realizada em 2021. A última vez que o Manaus ficou de fora da decisão, foi em 2016, quando caiu na primeira fase.

Como consequência da eliminação precoce no Barezão, o Manaus está fora da Copa do Brasil de 2024, torneio que paga as premiações mais altas do futebol brasileiro, e foi um combustível importante no caixa esmeraldino nos últimos anos.

O Gavião do Norte também não estará na Copa Verde do ano que vem. Somente os dois finalistas do Estadual conquistam vagas e representarão o Amazonas em ambas as competições.