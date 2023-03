Leclerc desabafa com Ferrari na Arábia Saudita

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc aproveitou o rádio de sua Ferrari para desabafar no GP da Arábia Saudita neste domingo (19). A equipe não consegue se acertar na temporada, vê rivais diretos como a Aston Martin correndo mais e não acha uma alternativa. O monegasco chegou só em sétimo, logo atrás do companheiro de equipe, Carlo Sainz, em sexto.

"Estar atrás desse jeito é uma m... Não sei o que fazer", disse Leclerc, falando com um engenheiro no rádio.

Seu desabafo sincero foi uma das frases de destaque da segunda etapa da temporada, vencida por Sergio Pérez, da Red Bull. Veja outras.

*

A SURPRESA DE RUSSELL

"Quê? Quê???"

George Russell, ao ser avisado que herdou o terceiro lugar

Russell terminou em quarto na pista, mas herdou uma vaga no pódio depois que Alonso foi punido em 10 segundos por uma irregularidade nos boxes. O britânico estava sendo entrevistado, quando Mariana Becker, da Band, avisou-o da mudança. "Mas ele está no pódio! Desça do pódio já", brincou ele, surpreso com a notícia. Mas depois, em nova reviravolta, ele voltou para a quarta posição.

A IRONIA DE ALONSO

"Eles tiveram 35 voltas para pensar na punição e não tiveram tempo, aparentemente."

Fernando Alonso, sobre a pena que inicialmente lhe tirou o pódio após a corrida (e depois a posição foi devolvida)

O espanhol comemorou seu centésimo pódio na carreira, mas minutos depois foi avisado de que não valeu nada: por causa de uma irregularidade nos boxes, ainda na primeira metade da corrida, o piloto da Aston Martin tomou mais dez segundos e perdeu a terceira posição. Apesar disso, o veterano reagiu com bom humor.

"Se me tiram antes de subir [no pódio] doeria mais, mas teve festa, champanhe, meus patrocinadores todos lá no pódio... Pude desfrutar o pódio. A FIA não foi muito bem. Tiveram uma hora pra dar a punição e demoraram muito."

A ÚLTIMA VOLTA DE VERSTAPPEN

A quatro voltas do fim, Verstappen já tinha desistido de perseguir Pérez, mas não estava disposto a deixá-lo assumir a liderança do campeonato. O mexicano tinha a volta mais rápida, o que lhe daria um ponto a mais e a inédita liderança na tabela. Verstappen abriu o rádio pra falar com a Red Bull.

Verstappen: "Qual a volta mais rápida?"

Red Bull: "Nós não estamos preocupados com isso, Max."

Verstappen: "Sim, mas eu tô."

Na última volta, o holandês pisou fundo e conseguiu fazer a volta mais rápida, garantiu o ponto extra e tirou a liderança do campeonato de Pérez. O mexicano só descobriu que não seria líder na entrevista depois da vitória.

A BRONCA DE PÉREZ

"A duas voltas do fim, eles me disseram pra manter um certo ritmo. Eles me disseram que eu tinha a volta mais rápida e para manter o ritmo. Achei que a comunicação era a mesma com o Max. Então é uma coisa que temos que rever. Porque eu certamente recebi uma informação diferente e eu não pude acelerar no fim."

Sergio Pérez, sobre ordem da Red Bull para segurar a velocidade

Se Pérez conseguisse a liderança seria a primeira vez de um mexicano nessa posição em 56 anos na Fórmula 1. Frustrado, ele reclamou de uma ordem da Red Bull para segurar o carro nas voltas finais, o que o teria impedido de buscar uma volta rápida.

Verstappen lidera a tabela com 44 pontos, seguido por Pérez com 43. A Fórmula 1 volta em abril, na Austrália.