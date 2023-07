Rafael Lacerda admite interesse do Amazonas em Diego Souza, ex-Grêmio

Com o risco de perder o artilheiro Sassá para o exterior, o Amazonas FC tem um novo alvo para assumir a camisa 9 do clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Diego Souza, que deixou o Grêmio no fim do mês de junho após o término do contrato.

Tanto a informação da possível saída de Sassá, quanto do interesse do Amazonas no centroavante de 38 anos foram publicadas em primeira mão pela jornalista Larissa Balieiro.

Em contato com a jornalista Júlia Brasil, da RDC TV, o técnico Rafael Lacerda rasgou elogios, admitiu querer contar com Diego no clube, mas reconheceu que trata-se de uma negociação complicada.