Neymar Jr. viraliza ao declarar torcida ao Flamengo: 'Eu sou mengão'; vídeos

kkkkkkkkkk o neymar quer muito jogar no flamengo ainda pic.twitter.com/L44UL6O1Dy — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 4, 2023

Neymar Jr. admitiu ser torcedor do Flamengo e empolgou a torcida rubro-negra, após vídeos com as declarações em diferentes situações viralizarem nesta terça-feira (4).

Em um dos vídeos, Neymar autografa a camisa do Fla de uma criança, e diz: "Eu sou mengão também, tá?". Alguém atrás do jogador faz uma brincadeira: "Não, ele vem pro Vasco quando ele sair da Europa". Neymar reage com um olhar sério.

O Neymar é muito mengão kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/rbMwz2tYUQ — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 3, 2023

Na outra gravação, que foi registrada durante o show 'Tardezinha', de Thiaguinho, o jogador interage com o público quando fala: "Eu sou mengão, eu sou mengão!", e começa a cantar: "Vamos Flamengo", gesticulando para os outros torcedores.