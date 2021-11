Quatro técnicos recusaram ofertas do Newcastle e time segue sem treinador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ser o novo rico do futebol, o Newcastle não tem tido um caminho fácil nessa nova era. De acordo com a BBC, o time ainda não conseguiu encontrar um novo treinador e já recebeu recusas de nomes como Antonio Conte, Xavi, Joachim Low e, o mais recente, Unai Emery.

Mesmo com a recusa para o Newcastle, Conte é o novo técnico do Campeonato Inglês. O italiano assumiu oficialmente Tottenham na terça-feira (2), no lugar do português Nuno Espirito Santo. Já Xavi, é visto como o nome mais forte para assumir o Barcelona após a saída de Koeman.

Low, que digirigiu a seleção da Alemanha, declarou que ainda não tem interesse em voltar ao futebol. A recusa de Unai Emery foi a última, oficializada pelo Villarreal nesta quarta (3). Em comunicado nas redes sociais, Emery disse que segue "100% comprometido com o Vilarreal" e que seguirá a frente do projeto espanhol.

Segundo o The Sun, os últimos nomes na lista do Newcastle são Eddie Howe, sem clube desde que deixou o Bournemouth no final da temporada 2019-20, e Paulo Fonseca, ex-treinador da Roma. Em contrapartida, a equipe segue como vice-lanterna do Campeonato Inglês, com apenas 4 pontos.