Motorista é preso por atos racistas contra jogadores da Inglaterra em final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de caminhão de 52 anos foi condenado a pouco mais de dois meses de prisão em função de atos racistas ocorridos na final da última Eurocopa, quando a Inglaterra perdeu o título para a Itália nos pênaltis.

De acordo com o jornal Standard, Jonathon Best usou seu Twitter para, em vídeo, ofender três jogadores negros da seleção inglesa: Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka --os três desperdiçaram suas cobranças.

Para ele, a Inglaterra perdeu por conta de "três c... negros que não podem jogar pela p* da Inglaterra". Ele alegou estar embriagado no momento do ato e apagou a publicação poucos dias depois.

O juiz Denis Brennan considerou o conteúdo como "corrosivo" para a sociedade e rejeitou os apelos da defesa para que Best fosse condenado apenas à reabilitação ou banido de bares.

"A sociedade deveria saber que os tribunais deste país enviarão pessoas para a prisão. Espero, com esta medida, que as pessoas sejam educadas para se comportar de forma mais adequada", disse ele, ainda de acordo com o veículo.