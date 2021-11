Calleri treina com elenco do São Paulo e se aproxima do retorno

Ainda tratando uma avulsão tendínea na coxa esquerda, o volante Luan segue em evolução. Nesta quarta, ele fez parte do trabalho no gramado, acompanhado de um fisioterapeuta.

O argentino se junta a Rodrigo Nestor nas boas notícias da semana. Na terça (2), o jovem meia também voltou a treinar com os demais companheiros. Ele se recuperou de um incômodo no tornozelo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A volta de Jonathan Calleri ao time do São Paulo está cada vez mais próxima. O jogador participou de toda atividade desta quarta-feira (3) com o restante do elenco, no CT da Barra Funda.

