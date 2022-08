Qualidade do Flamengo tem sobressaído aos rivais, mesmo em 'dias ruins'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foram 26 finalizações do São Paulo contra apenas sete do Flamengo. O resultado foi 3 a 1 para o time rubro-negro no Morumbi, na partida de ida pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (24).

Agora, o Flamengo vira a chave e volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, onde disputa clássico com o Botafogo, neste domingo (28), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, dando continuidade a uma sequência importante de partidas.

O jogo de volta entre Flamengo e São Paulo acontecerá somente em 14 de setembro, no Maracanã. Antes disso, o time rubro-negro terá pela frente os confrontos pela semifinal da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, sendo o da ida, na Argentina, na próxima quarta-feira (31), e o da volta, no Maracanã, em 7 de setembro. Entre eles, um encontro com o Ceará no dia 4 de setembro.

A atuação desta quarta-feira esteve longe de encantar o já mal acostumado torcedor rubro-negro a essa altura do campeonato. No entanto, o que impressiona é o grau de efetividade da equipe sob o comando do técnico Dorival Júnior, característica que foi admitida pelo treinador no duelo com o time tricolor paulista.

"A nossa linha defensiva passa confiança e nos dá respaldo. Foi um dia que não tivemos uma partida equilibrada dentro das nossas condições e, mesmo assim, fomos letais nas jogadas criadas. Nós neutralizamos boa parte das jogadas que foram criadas pelo São Paulo. Foi um grande um jogo, resultado importante, mas ainda não está definido. Enfrentaremos um grande adversário que com certeza pode modificar esse placar", declarou Dorival.

Pelo lado do São Paulo, o técnico Rogério Ceni, que conhece bem o elenco rubro-negro, também avaliou desta maneira e destacou a precisão do Flamengo:

"O resultado não reflete o que foi o jogo. O São Paulo foi muito bem, muito superior contra um time muito bom. O Flamengo é preciso, tem poucas finalizações e transforma em gols. Hoje o que nós jogamos, da maneira que jogamos, no começo do jogo talvez muito atrás. No segundo tempo com duas sobras e ficamos cinco contra três e ocasionou uma posse de bola para eles."

Dominante ou não nos duelos, o fato é que o Flamengo chega aos 13 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e dois empates, mesmo mesclando atuações com time titular e outras com reservas. Além da vantagem adquirida na quarta-feira na semifinal da Copa do Brasil, ainda se encontra na semifinal da Libertadores, diante do Vélez Sarsfield (ARG), e garante estar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo nove pontos atrás do líder Palmeiras.

"Nós não abrimos mão de nenhuma competição. Somos a única equipe que está nas três frentes e brigando por vagas. Saímos da 14ª colocação, todos pediam para que saíssemos daquela zona de rebaixamento e, de repente, brigamos pelas melhores colocações da competição. Fizeram uma colocação em relação à última partida [atuou com time misto diante do líder Palmeiras], mas a equipe deu uma resposta muito positiva", ressaltou Dorival.

Para a partida deste sábado, o técnico deve novamente variar a escalação, indo a campo com time semelhante ao da última rodada do Brasileiro. Os desfalques devem ser Vitinho, de saída para o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, e David Luiz, afastado sob suspeita de hepatite viral. Portanto, uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego (João Gomes), Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro.

O Botafogo, por sua vez, vem de empate por 2 a 2 com o Juventude, e busca um desempenho melhor para subir na tabela -com 27 pontos, o time ocupa a 14ª posição.

Neste domingo, o clube alvinegro ainda deve ir a campo sem Matheus, Erison, Daniel Borges e Joel Carli, que se recuperam de lesões. O lateral-esquerdo Hugo não treinou com o time nos últimos dias, e pode ser desfalque, segundo o portal ge. Em compensação, o técnico Luís Castro terá o zagueiro Philipe Sampaio, de volta de suspensão, à disposição.

Uma possível escalação inicial do Botafogo tem: Gátito Fernández; Saravia, Sampaio, Victor Cuesta e Marçal (Hugo); Eduardo, Lucas Fernandes e Tchê Tchê; Jeffinho, Victor Sá (Luis Henrique) e Júnior Santos.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (28)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere