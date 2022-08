Vasco e Bahia duelam pela vice-liderança da Série B

Do outro lado, o Bahia terá o retorno do zagueiro Luiz Otávio em relação a seu último jogo, quando empatou com o Londrina fora de casa. O Tricolor terá a seguinte escalação contra o Vasco: Danilo Fernandes, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, (Patrick de Lucca), Lucas Mugni e Daniel; Vitor Jacaré e Davó.

Com 44 pontos, o Bahia é o dono da segunda colocação e vem em um bom momento atuando diante de seu torcedor. O time dirigido por Enderson Moreira venceu as últimas três partidas na Fonte Nova, contra Náutico, CSA e Ituano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.