Atlético-MG busca recuperação diante da boa fase do América-MG

No clássico, Mancini poderá ter o retorno dos laterais Cáceres e Danilo Avelar. No entanto, Alê está entregue ao departamento médico e deve ser desfalque.

Com 31 pontos na nona colocação, o América-MG sonha com a zona da Libertadores para disputar o torneio continental pelo segundo ano consecutivo.

Na rodada passada, o Atlético-MG foi derrotado em casa pelo Goiás. Mas mesmo assim, Cuca pretende manter o time, com o argentino Pavón sendo mantido no ataque.

Com 35 pontos, o Atlético-MG ocupa a sétima colocação, mas vem apresentando instabilidade desde o início do Brasileirão. A situação piorou depois da eliminação na Libertadores para o Palmeiras, já que o time dirigido por Cuca não faz nem mais parte da zona de classificação para a Libertadores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-MG e América-MG fazem clássico estadual neste domingo (28), às 16h, no estádio Independência, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo tenta se recuperar diante do melhor momento vivido pelo Coelho na competição.

