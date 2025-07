Quadra no interior de SP se inspira em Wimbledon e replica 'grama inglesa'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma quadra de grama natural inspirada no 'padrão Wimbledon' foi inaugurada em Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo.

A Itograss Tennis Experience foi projetada para replicar a qualidade da grama do Grand Slam inglês. O campeonato londrino, disputado sempre no início de julho, é o mais antigo do circuito e famoso internacionalmente por seu "tapete".

Ela fica localizada ao lado do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Itograss, empresa de gramados naturais, em Patrocínio, perto de Franca. O intuito foi reproduzir os padrões estéticos e de jogabilidade do piso inglês. A grama instalada foi a TifEagle, uma das seis variedades utilizadas pela marca.

O ex-tenista Adriano Ferreira testou e aprovou a superfície. "É uma quadra de grama em estado impecável. Para ser sincero, poucos torneios importantes disputados na grama têm uma quadra com essa qualidade", disse o atleta, que chegou à 140ª posição no ranking da ATP.

A quadra, a princípio, não está aberta ao público. Ela ficará à disposição apenas da empresa, parceiros e convidados, sem a possibilidade de aluguel. O espaço foi idealizado para mostrar que é possível ter quadras no país com o mesmo padrão de Wimbledon.

"Construir uma quadra de tênis é, sem dúvida, um dos maiores desafios no universo dos gramados naturais. O projeto exigiu altíssimo rigor técnico. Começamos com um estudo aprofundado das principais referências internacionais e, a partir daí, enfrentamos o desafio de adaptar tudo às condições do nosso clima tropical. Foi um processo intenso, com muita pesquisa, dedicação, testes e ajustes", disse Rodrigo Santos, engenheiro agrônomo e coordenador do Centro de Gramados Esportivos da Itograss.