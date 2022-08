PSG vence o Toulouse pelo Francês com gol de Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain voltou a vencer no Campeonato Francês. Na tarde desta quarta-feira (31), o time parisiense se impôs e venceu o Toulouse por 3 a 0. Neymar abriu o placar no primeiro tempo e Mbappé e Bernat ampliaram, já na etapa final. Messi foi o garçom do jogo, com duas assistências.

Com o resultado, o PSG chega a 13 pontos e segue na liderança da competição. O time tem quatro vitórias e um empate após cinco jogos na Ligue 1.

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG visita o Nantes. O confronto acontece no sábado (3), às 16h (de Brasília), porque, na outra terça-feira (6), os franceses estreiam na Liga dos Campeões contra a Juventus.

Neymar abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. O brasileiro recebeu passe de Messi dentro da área e tocou na saída do goleiro. No início da etapa final, aos 4 minutos, Messi recebeu em velocidade, driblou um zagueiro e rolou para trás. Mbappé finalizou e ampliou a vantagem dos visitantes. Nos minutos finais, Bernat pegou rebote de chute de Mbappé e ampliou para o PSG.

Enquanto tentava segurar o poderoso ataque do PSG, o Toulouse até conseguiu levar perigo ao gol de Donnarumma. Em contra-ataques, principalmente na etapa inicial, os mandantes tiveram mais de uma chance para balançar a rede. Nos minutos finais, a equipe tentou ir à frente, mas foi neutralizada pela zaga parisiense.