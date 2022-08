Haaland faz três no primeiro tempo, e City goleia Nottingham Forest

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City goleou o Nottingham Forest por 6 a 0, na tarde desta quarta-feira (31), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Inglês. O placar foi construído com gols de Erling Haaland (três vezes), Cancelo e Julián Álvarez (duas vezes).

Com esse resultado, os comandados de Pep Guardiola seguem na vice-liderança, na cola do Arsenal, que também venceu na tarde desta quarta. O City soma 13 pontos em cinco jogos, apenas dois a menos que os Gunners.

Já os Reds caíram para a 15ª colocação, aumentando a preocupação com a zona de rebaixamento da Premier League.

O próximo compromisso do Manchester é contra Aston Villa, no sábado (3), às 13h30 (de Brasília). O Nottingham Forest encara o Bournemouth, também no sábado, às 11h (de Brasília).

A primeira etapa da partida foi dominada pelo City. Logo aos 11 minutos, após um escanteio curto e cruzamento de Phil Foden, Haaland, em seu primeiro toque na bola no jogo, chutou de pé esquerdo para abrir o placar.

Pouco depois, Foden foi desarmado e a bola sobrou para o camisa 9, que, livre na grande área, finalizou para ampliar a vantagem.

Como se não bastasse, aos 40, Stones tocou para o meio da área e encontrou o centroavante. Haaland subiu mais alto que o zagueiro e mandou o fundo da rede.

Apesar do placar reverso na primeira etapa, única chance do Nottingham Forest saiu dos pés do brasileiro, ou melhor, da cabeça. Freuler lançou a bola na área e encontrou Lodi, que cabeceou para o gol, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo o City fez o quarto gol do jogo. Bernardo Silva fez boa jogada pela direita e tocou para Cancelo, na entrada da área, cortar para o meio e finalizar no ângulo de Henderson. Golaço!

Aos 20 minutos da segunda etapa, Mahrez disputou a bola pelo alto com o adversário, conseguiu dominar e tocar para Julián Álvarez, que apareceu na velocidade, livre na área, e finalizou entre as pernas do goleiro do Forest para fazer o quinto gol do Manchester no jogo.

Já no final da partida, De Bruyne puxou bom contra-ataque, tocou para Mahrez, que acabou finalizando em cima da defesa. Mas a bola sobrou para o camisa 19 marcar pela segunda vez no confronto.