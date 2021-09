PSG vence com Neymar ousado e golaços de 'heróis improváveis'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG segue invicto no Campeonato Francês. Neste sábado (25), o adversário foi o Montpellier, no Parque dos Príncipes. Os comandados de Pochettino venceram por 2 a 0, com golaços do volante Gana Gueye e Julian Draxler.

Mais uma vez, 'heróis improváveis' garantiram os três pontos do Paris Saint-Germain. Mesmo não tendo balançado as redes, Neymar fez uma boa partida. O camisa 10 se mostrou muito ousado no decorrer da partida e protagonizou bonitos passes, domínios e dribles.

Com o resultado, o PSG segue isolado na liderança da Ligue 1 com 24 pontos. Já os visitantes, que não pontuaram, estão no 11º lugar com apenas nove pontos.

O Paris Saint-Germain volta aos gramados nesta terça-feira (28), quando recebem o Manchester City, na França, pela Liga dos Campeões. Já o Montpellier receberá o Strasbourg pelo Francês no próximo sábado (2).

'POMBO SEM ASA'

A primeira etapa começou com total controle do Paris Saint-Germain. Mbappé e Neymar se mostraram em 'dia inspirado' e levaram perigo para o goleiro Omlin. Aos 13 minutos de jogo, Gana Gueye acertou um chutaço de fora da área sem chances para o arqueiro adversário.

O chute do volante foi no ângulo e levou os torcedores presentes no Parque dos Príncipes ao delírio.

NEYMAR OUSADO 'ON'

A atuação de Neymar na primeira etapa ficou marcada pela famosa 'ousadia e alegria'. O camisa 10 do PSG teve algumas oportunidades de marcar, mas não conseguiu balançar as redes.

Entre os lances mais chamativos foram alguns dribles, passes e domínios que fizeram os torcedores aplaudirem o brasileiro de pé.

Nos 45 finais, o brasileiro também teve outras chances. Enquanto algumas passaram muito perto do gol, outras foram evitadas pelo arqueiro do time adversário.

GOL NO FINAL

A segunda etapa ficou marcada por um jogo não tão eletrizante. Por mais que o PSG tivesse tomado conta do confronto e apresentado muitas chances de ampliar o placar, o segundo gol só saiu nos 45 minutos com Julian Draxler, que entrou no lugar de Di Maria.

A primeira e única chegada do Montpellier foi aos 28 minutos quando Germain fez Navas trabalhar para evitar que tudo ficasse igual no Parque dos Príncipes.

VENCE, MAS NÃO CONVENCE!

Os comandados de Pochettino seguem sem apresentar o futebol que a torcida espera. Mesmo sem Lionel Messi, o time de Paris contou com Neymar, Di Maria, Mbappé e outras estrelas na oitava rodada do Campeonato Francês.

Ainda assim não foi o suficiente para que o placar de 2 a 0 fosse alterado. Na rodada anterior, contra o Metz, os comandados de Pochettino ganharam no 'soar do gongo'. O herói da vez foi Hakimi, autor dos dois gols da virada.

A expectativa é que o trio Messi, Neymar e Mbappé se reencontre em campo diante do Manchester City de Pep Guardiola.

A partida da Liga dos Campeões será a chance dos franceses conseguirem a primeira vitória no torneio europeu, tendo em vista que vem de um empate contra o Club Brugge.

A partida da Liga dos Campeões será a chance dos franceses conseguirem a primeira vitória no torneio europeu, tendo em vista que vem de um empate contra o Club Brugge.