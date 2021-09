Real Madrid para no Villarreal, e empata segunda no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid chegou ao segundo empate no Campeonato Espanhol. Em jogo complicado no Santiago Bernabéu, o time merengue não saiu do 0 a 0 com o Villarreal, neste sábado (25), pela sétima rodada.

Após primeiro tempo marcado por boas defesas de Courtois, o Real Madrid cresceu na etapa final, mas embarrou na forte defesa do Villarreal. Apesar do empate, o Real segue na liderança do Espanhol, com 17 pontos. Sevilla é vice-líder, com os mesmos 14 pontos do terceiro colocado Atlético de Madrid.

Titular no jogo, Vini Jr teve duas chances de abrir o placar para o time merengue, mas finalizou errado na primeira, e parou em Albiol na segunda. Já Rodrygo começou a partida, mas foi substituído no intervalo.

O Real Madrid volta a campo pelo Espanhol no próximo domingo, dia 3, às 11h15 (horário de Brasília), para encarar o Espanyol pela oitava rodada. Já o Villarreal recebe o Bétis no mesmo dia, às 13h30 (horário de Brasília).

O JOGO

O duelo começou elétrico no Santiago Bernabéu, com o Real Madrid apostando numa forte marcação aliada a velocidade de Vini Jr. Já o Villarreal buscava espaços na defesa merengue, tanto que a primeira boa chance foi do time visitante.

Danjuma deixou dois marcadores para trás e obrigou Coutois a fazer uma boa defesa próximo à trave esquerda. O Real respondeu aos 20 minutos, em chute na entrada da área de Benzema após passe de Vini Jr.

A bola do francês passou rente à trave de Ruilli. Dois minutos depois, Rodrygo finalizou na ponta direita, mas parou no arqueiro do Villarreal.

Controlando as ações do jogo, o Villarreal voltou a assustar aos 30 minutos. Após boa troca de passes, Yeremy foi lançado e ficou cara a cara com Courtois. O atacante, porém, estava impedido.

Esbarrando em uma forte defesa, o Real Madrid reclamou de pênalti de Albiol em Nacho. O juiz, porém, mandou o jogo seguir. Já Danjuma perdeu a chance de abrir o placar para o Villarreal. Aos 38 minutos, o jogador recebeu próximo à pequena área, e mandou por cima do gol.

Com Camavinga no lugar de Rodrydo, o Real Madrid voltou mais ligado no segundo tempo, e quase abriu o placar aos seis minutos, em cabeceio de Militão que passou à direita de Rulli.

O Villarreal respondeu aos 10 minutos, com Danjuma, que parou em Courtois. Pouco depois, Paco Alcacer tirou do goleiro merengue na pequena área, mas ninguém apareceu para colocar a bola no fundo do gol desprotegido.

O Real Madrid controlou a posse de bola em grande parte do segundo tempo, trocando passes no campo de ataque, mas com muitas dificuldades para furar a bem postada defesa do Villarreal. A boa chance, porém, veio em uma roubada de bola de Alaba no campo defensivo aos 28 minutos. O austríaco lanço Vini Jr, que finalizou por cima do gol.

O brasileiro teve nova chance aos 37, em rebote após cabeçada de Isco na pequena área, mas chutou em cima de Albiol. O Real insistiu até o apito final, mas não conseguiu furar o bloqueio do Villarreal.