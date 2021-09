Liverpool e Brentford empatam em jogão com seis gols e reviravoltas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool empatou por 3 a 3 com o Brentford na tarde deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Diogo Jota, Salah e Jones marcaram para os comandados de Jurgen Klopp e Pinnock, Janelt e Wissa descontaram para os Bees, no Brentford Community Stadium, em Londres.

A intensidade do jogo foi o destaque. Os donos da casa saíram na frente, os visitantes viraram.

Depois disso, o Brentford deixou tudo igual, mas não teve nem tempo de comemorar, alguns minutos depois Jones acertou um chutaço de fora da área. No último minuto de jogo, Wissa empatou novamente.

Com o resultado, os Reds seguem na liderança da Premier League com 14 pontos. Logo em seguida vem o Manchester City, com dois a menos. Já os comandados de Thomas Frank ficam com nove pontos na nona colocação.

No Inglês, os Reds voltam aos gramados no próximo domingo, 03, às 12h30 (de Brasília), contra o Manchester City. Já o Brentford jogará contra o West Ham, também no domingo, às 10h (de Brasília).

EM CIMA DA LINHA

Logo no início de jogo o Liverpool teve a chance de abrir o placar. Salah recebeu ótimo lançamento de Diogo Jota e tocou na saída do goleiro, mas Ajer conseguiu chegar de carrinho para tirar a bola no limite.

Já do lado dos Bees, Mbeumo apareceu cara a cara com Alisson e tocou para tirar do goleiro do Liverpool, mas Matip conseguiu chegar para evitar o primeiro gol do jogo.

LÁ E CÁ

Quem balançou as redes primeiro foi o Brentford com uma jogada ensaiada. Canós recebeu pelo e cruzou na boca do gol. Toney desviou de letra e Pinnock apareceu para completar. Não deu nem tempo de comemorar.

Logo em seguida Henderson recebeu e cruzou na medida para Digo Kota cabecear no canto do goleiro Raya.

DEFESA MILAGROSA

Os Reds tiveram a chance de virar o placar, mas o goleiro dos Bees não deixou. Jones bateu de fora da área, a bola desviou e tocou na trave. Jota pegou a sobra e finalizou, mas Raya fez uma defesaça para impedir o segundo gol do Liverpool.

100º DE SALAH

No início da segunda etapa, Mohamed Salah virou a partida para os Reds. Fabinho fez ótimo lançamento e encontrou Salah. O camisa 11 bateu de primeira e superou Raya. O assistente marcou o impedimento, mas o VAR foi acionado e validou o gol.

Esse foi o quinto gol de Salah neste Campeonato Inglês, o de número 100 vestindo a camisa do Liverpool somando todas as edições que participou.

NÃO DEU TEMPO DE COMEMORAR

Logo após o gol de Salah, os donos da casa deixaram tudo igual. Janelt aproveitou uma sobra e balançou as redes. Mas, não deu tempo nem para festejar. Com 21 minutos, Jones acertou um 'torpedo' de fora da área e colocou o Liverpool na frente novamente.

Nos minutos finais, o Brentford deixou tudo igual mais uma vez. Antes do apito final, Toney chegou a protagonizar uma reviravolta no placar, mas estava em posição ilegal.