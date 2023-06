PSG e Tottenham disputam a contratação de ex-atacante do Grêmio, diz jornal

Negociação com o Porto não será fácil. O jogador de 26 anos tem contrato com o Porto até 30 de junho de 2027 e sua cláusula de rescisão é de 75 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões na cotação atual).

Apesar de ser atacante origem, Pepê teve boas partidas jogando como lateral. João Mário, lateral direito titular do Porto, sofreu uma lesão no joelho em março e Pepê passou a ser utilizado na posição até o fim da temporada — e foi bem.

SÃO PAULO/SP - O atacante Pepê, atualmente no Porto e com passagem pelo Grêmio, está sendo cobiçado no mercado da bola. PSG e Tottenham querem contar com o jogador. O clube inglês, inclusive, já fez uma primeira proposta por Pepê, mas o valor ainda é distante do que o Porto quer para vendê-lo.

