PSG é goleado na Champions com falha de Marquinhos e Mbappé apagado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Newcastle goleou o PSG por 4 a 1 em casa, no St James' Park, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões.

Os gols do Newcastle foram marcados por Almirón, Burn, Longstaff e Schär. O gol de honra do PSG foi de Lucas Hernández.

O brasileiro Marquinhos falhou no primeiro gol dos ingleses, enquanto Mbappé teve atuação apagada e jogou mal, mas ficou em campo nos 90 minutos.

Com a vitória, o Newcastle assumiu a liderança do grupo com 4 pontos, ultrapassando o próprio PSG, que caiu para o segundo lugar com 3 pontos.

COMO FOI O JOGO

A partida começou com o Newcastle pressionando o PSG, que teve dificuldades para sair jogando. Marquinhos foi um dos que sofreu e falhou justamente no primeiro gol do time inglês. Aos 16 minutos, o brasileiro foi interceptado perto da própria área. A jogada terminou com bola na rede de Almirón.

O PSG tentou reagir, mas acabou sofrendo o segundo gol aos 42 minutos. Após jogada confusa na área, Bruno Guimarães cruzou para Dan Burn ampliar. O lance inicialmente foi anulado por impedimento, mas o VAR verificou posição legal.

Na etapa final, o Newcastle continuou pressionando e ampliou logo aos 5 minutos com Longstaff, que recebeu grande passe em profundidade de Trippier e chutou cruzado. Os franceses descontaram cinco minutos depois com Lucas Hernández, que desviou de cabeça para a rede após lançamento de Zaïre-Emery.

O PSG tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas acabou sofrendo mais um aos 45 minutos. Golaço de Schär, que acertou um lindo chute de fora da área e mandou no ângulo esquerdo de Donnarumma.

Com a vitória, o Newcastle se mantém invicto na competição e chega embalado para enfrentar o Borussia Dortmund na próxima rodada. Já o PSG terá uma difícil partida contra o Milan em casa e precisará se recuperar em 25 de outubro.