De virada, Fluminense vence Inter e avança para final da Libertadores após 15 anos

O adversário do Fluminense na final será definido, nesta quinta-feira (05), em uma disputa entre Palmeiras e Boca Juniors, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Fluminense virou o jogo e venceu por 2 a 1 o Internacional, nesta quarta-feira (04), no Beira-Rio. Com a vitória, o tricolor se classificou para a final da Libertadores após 15 anos, quando foi vice-campeão após perder para a LDU-EQU, no Maracanã.

