Promessa da Red Bull é suspensa por comentários racistas e homofóbicos

O estoniano usou suas redes sociais para transmitir seu arrependimento pela fala. "Gostaria de me desculpar pela linguagem ofensiva usada durante uma transmissão ao vivo. Essa linguagem é totalmente inaceitável e não representa meus valores e princípios. Eu me arrependo profundamente das minhas ações e esse não é exemplo que quero passar. Vou cooperar completamente com a investigação", afirmou.

