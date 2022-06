Fluminense anuncia o retorno do atacante Alan, campeão brasileiro em 2010

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou nesta terça-feira (21) a contratação do atacante Alan. O jogador é revelado pelas categorias de base do clube e retorna ao Tricolor após 12 anos. O vínculo foi assinado nas Laranjeiras e tem validade até junho de 2024.

"Estou em casa. Não tem como explicar em palavras o que estou sentindo. Eu e minha família estamos muito emocionados. É um momento único e espero que seja uma grande volta. Bastante gente, desde a época que eu saí, me mandava mensagem. O carinho da torcida por mim sempre foi muito grande e espero poder retribuir à altura", disse o jogador em entrevista ao site do Fluminense.

O atacante estava no Beijing Guoan, da China, e ficou livre no mercado após sete temporadas no futebol chinês. Alan fez parte da campanha histórica do Fluminense no Brasileirão: da fuga do rebaixamento em 2009 até o título em 2010.

O presidente Mário Bittencourt comentou a primeira passagem do jogador no clube carioca e relembrou o momento em que trabalharam juntos em 2009.

"Estou muito feliz. É uma alegria trazer o Alan de volta ao Fluminense. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2009, quando eu estava no departamento de futebol e ele fez aquele gol contra o Cerro Porteño (pela Sul-Americana). Construí uma relação muito boa com ele desde aquela época e estou muito contente que ele esteja de volta para ser novamente feliz aqui no Fluminense", afirmou o presidente ao site do Flu.