Nova comissão de arbitragem da CBF tem Emerson Augusto e Ricardo Marques

"Façam cobranças aos árbitros. Não estamos aqui para agir com paternalismo. Isso acabou, em qualquer segmento. Pelo coleguismo, às vezes as pessoas relevam. Há críticas que constroem. Elogios às vezes dão falsa impressão de que está tudo bem. Acredito que para o sucesso para uma arbitragem moderna passa por muito trabalho, espírito crítico, transparência e credibilidade", afirmou Ednaldo.

Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, deu suporte público às mudanças trazidas por Seneme e pediu que os membros da comissão cobrem os árbitros para que haja melhoria no desempenho em campo e na cabine do VAR.

Uma das funções da comissão é montar as escalas para os jogos, além de conduzir treinamentos e dar o retorno técnico para quem atua nas partidas. Seneme trouxe Péricles Bassols para ser gerente técnico do VAR.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A CBF apresentou nesta quarta-feira (22) a nova composição da sua comissão de arbitragem. Esse é mais um passo na reestruturação do setor, que tem sido alvo de críticas por causa da atuação dos árbitros no Brasileiro, apesar da mudança recente na presidência, ocupada desde abril por Wilson Seneme.

