Preso por estupro, Daniel Alves distribui autógrafos em presídio de Barcelona

“Abraço com amor”, foi uma das dedicatórias do jogador.

A informação foi confirmada por um homem que saiu do Brians 2, local onde Daniel Alves está preso. O ex-presidiário, inclusive, mostrou uma camisa do Barcelona assinada pelo próprio lateral.

Preso desde a última sexta-feira (20) por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, o jogador brasileiro Daniel Alves, estaria distribuindo autógrafos aos detentos no local.

