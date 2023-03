Presidentes de organizadas de Fla, Flu e Vasco são considerados foragidos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro presidentes de torcidas organizadas tiveram a prisão temporária decretada e são considerados foragidos: Anderson Azevedo Dias, presidente da Young Flu; Fabiano de Souza Marques, da Força Jovem do Vasco; Bruno da Silva Paulino, da Torcida Jovem do Flamengo; Anderson Clemente da Silva, presidente da Raça Rubro-Negra.

