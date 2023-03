Barezão: Adriano comemora estreia segura como titular pelo Amazonas

Manaus/AM - Além do fato de ter colocado o Amazonas em vantagem por uma vaga nas semifinais do Campeonato Amazonense, a suada vitória por 2 a 1 sobre o Operário, no último sábado (11), foi marcante na carreira do lateral-direito Adriano. Pela primeira vez, o jogador de 24 anos iniciou uma partida como titular com a camisa aurinegra.

O defensor é um dos poucos amazonenses do elenco da Onça-pintada. Ele é natural de Canutama (município 638 km distante de Manaus) e foi contratado pelo Amazonas na temporada passada, após ter sido um dos destaques do título da seleção do município na Copa dos Rios de 2021, torneio amador que reúne equipes de diversas cidades do interior do estado. “Muito diferente, não tem nem comparação, é outra atmosfera, outro patamar. Grato a Deus pela oportunidade”.

Adriano compõe o elenco da Onça desde 2022 e participou de três partidas da campanha do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O lateral teve o contrato renovado para esta temporada, e conquistou enfim, uma vaga no time titular de Rafael Lacerda na ausência do lesionado Yuri Ferraz, após dois jogos saindo do banco.

“É um sentimento que eu sempre sonhei, de ser jogador de futebol, estrear no Campeonato Amazonense, que a gente sabe que tá muito difícil. Quero agradecer o professor Lacerda, que pôde contar comigo. Estou sempre trabalhando para isso, dar meu máximo em campo. Fui muito feliz, acho que fui bem no jogo, tentei ajudar nosso time. Se Deus quiser vamos conseguir esse objetivo, que é ser campeão do Amazonense”, revelou.

Apesar das poucas oportunidades em campo, Adriano sempre foi elogiado pelo técnico Rafael Lacerda e considerado um atleta que eleva o nível de competitividade nos treinamentos.

“Eu vinha trabalhando forte, mostrando que ele podia confiar em mim, que eu poderia ser uma peça útil para o time caso acontecesse algo com o Yuri. Que eu possa ter de novo essa oportunidade de entrar em campo e mostrar serviço”, declarou.

Com boa vantagem em mãos, o Amazonas entra em campo no próximo sábado (18), para tentar confirmar a classificação às semifinais. O duelo de volta contra o Operário acontece às 15h30, no estádio Carlos Zamith. A Onça-pintada pode até perder por um de diferença, que ainda assim consegue avançar.