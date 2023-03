Jota Júnior anuncia demissão do Grupo Globo após 24 anos de empresa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista José Francischangelis Júnior, mais conhecido como Jota Júnior, anunciou nesta quarta-feira (14) que foi demitido pelo Grupo Globo. O profissional de 74 anos utilizou as redes sociais para afirmar que a decisão partiu da empresa, onde estava desde 1999.

"No mês em que completo 24 anos de casa, estou deixando o sportv. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer. É virar a página e seguir de cabeça erguida como faço na profissão há mais de cinco décadas. Agradeço a todos que me acompanharam nesse tempo todo. E que outras portas se abram", informou, pelos Stories do Instagram.

Jota Júnior começou a carreira em rádios do interior de São Paulo, na região de Americana. Ele também teve passagens pela Band e pela rádio Gazeta. O jornalista trabalhou ao lado de Luciano do Valle e foi chamado por Galvão Bueno para trabalhar na Globo. Ele tem uma amizade de mais de 40 anos com Galvão.

Jota Júnior se referia ao sportv como a sua "segunda casa".