Presidente do Barcelona esfria negócio por Haaland 'pelo bem do clube'

Haaland está na mira do rival Real Madrid, que seria uma de suas prioridades ao lado do Barcelona. O Manchester City também prepara uma oferta pelo norueguês. Apesar das palavras do mandatário, ainda espera-se que os catalães façam seu movimento e tentem a contratação do atacante.

Questionado sobre a chegada do norueguês que está de saída do Borussia Dortmund (ALE), Laporta afirmou que algumas operações não seriam feitas mesmo que o Barça tivesse condições econômicas para tal.

