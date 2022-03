Barcelona feminino é tricampeão espanhol com 24 vitórias em 24 jogos; veja números da campanha

BARCELONA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O Barcelona feminino conquistou o tricampeonato espanhol consecutivo neste domingo (13). E com uma goleada de 5 a 0 diante do Real Madrid, na Catalunha.

É o sétimo troféu de liga da equipe feminina do Barça, que, com 72 pontos, já não pode ser alcançada pelas vice-líderes da Real Sociedad, que somam 50.

O time feminino do Real Madrid, criado em 2020 e goleado neste domingo, está na quinta colocação.

Atual campeão europeu, o Barcelona também é o favorito a conquistar novamente a Champions League. Nas quartas de final do torneio, as catalãs reencontram o Real Madrid.

O jogo de ida, com mando das madrilenas, será no próximo dia 22. Na volta, no dia 30, a partida será no Camp Nou, onde joga o time masculino do clube --o confronto já tem 70 mil ingressos vendidos.

Veja os números da campanha do Barcelona que conquistou o título espanhol.

24 vitórias em 24 jogos

A campanha avassaladora do Barcelona evidencia uma dominância rara no esporte. Foram 24 vitórias em 24 rodadas, campanha perfeita até aqui que deu o título com seis rodadas de antecedência ao time catalão. A Real Sociedad, segunda colocada, tem 17 vitórias.

Média de quase 6 gols por jogo

Sem rivais a altura, o Barça balançou as redes adversárias 136 vezes no torneio. É uma média de impressionantes 5,6 gols por partida.

A dominância pode ser medida também se comparada ao segundo colocado: a Real Sociedad marcou 52 gols na temporada, e tem saldo de 19.

Pouco (ou quase nada) vazado

A força da equipe feminina do Barcelona não está só no ataque, mas também no desempenho defensivo. Em toda a campanha até aqui, o time sofreu apenas seis gols em 24 partidas, média de um gol sofrido a cada quatro jogos.

Com os seis gols sofridos e os 136 marcados, as catalãs têm saldo de 130.

Três das quatro artilheiras

A vitória do Barcelona sobre o Real Madrid veio com dois gols e uma assistência de Alexia Putellas, atual melhor jogadora do mundo. Ela tem 14 tentos no campeonato e é a quarta artilheira da competição.

A nigeriana Asisat Oshoala, também do Barcelona, é a goleadora da liga, com 19. A holandesa Lieke Martens tem 17 e está no terceiro posto. A vice-artilheira é a brasileira Geyse, do Real Madrid, que anotou 18.

Os outros gols da goleada sobre o Real neste domingo foram anotados por Patri Guijarro, Jenni Hermoso, além de um contra de Babett Peter.