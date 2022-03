Em crise por sanções, Chelsea lidera ranking de clubes; Palmeiras é segundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - Mesmo em meio a uma semana turbulenta, sofrendo sanções da Premier League por conta de Roman Abramovich, dono do clube, o Chelsea é o melhor time do mundo de acordo com o ranking mensal da IFFHS (Federação Internacional de Estatística e História do Futebol). Palmeiras e Atlético-MG completam o top-3.

O ranking divulgado durante a semana levou em conta o desempenho dos clubes em fevereiro - mês que marcou o título mundial do Chelsea, e o vice do Palmeiras na competição. A equipe alviverde também conquistou a Recopa Sul-Americana no período.

Assim, o time londrino, que estava em quarto na lista anterior, ganhou três posições e o time paulista, uma. O Atlético-MG, que foi líder na edição de fevereiro -e conquistou a Supercopa do Brasil de lá para cá-, caiu duas colocações.

O top-10 do ranking tem ainda o Flamengo como representante brasileiro, na sexta colocação. O Athletico Paranaense, derrotado pelo Palmeiras na Recopa Sul-Americana, perdeu seu lugar entre os dez melhores - agora é o 12º.

A lista conta com algumas surpresas, como o Dínamo Zagreb (CRO), que não estava no top-10 em fevereiro e agora é o quinto colocado. Outra novidade é a presença do Benfica na décima posição, enquanto o Bayern de Munique, que era o sexto, passou para 11º.

Confira o top 10:

1 - Chelsea - Inglaterra - 310 pontos

2 - Palmeiras - Brasil - 286 pontos

3 - Atlético-MG - Brasil - 285 pontos

4 - Manchester City - Inglaterra - 274 pontos

5 - Dinamo Zagreb - Croácia - 262,5 pontos

6 - Flamengo - Brasil - 259 pontos

7 - Ajax - Holanda - 244 pontos

8 - Real Madrid - Espanha - 242 pontos

9 - PSG - França - 241 pontos

10 - Benfica - Portugal - 234 pontos