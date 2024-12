Presidente da CBF demite diretor que é amigo de Ronaldo por justa causa

Rosa foi a primeira diretora mulher da história da entidade. Ela foi anunciada para o cargo com pompa pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em abril de 2022, como prova de seu compromisso com a diversidade.

Em agosto deste ano, o juiz Leonardo Almeida Cavalcanti, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, condenou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a indenizar em R$ 60 mil a ex-diretora Luísa Xavier Rosa, que acusa a entidade de assédio moral e sexual.

Rodrigo Paiva é demitido por Edinaldo Rodrigues às véspera do período eleitoral na CBF Eduardo Knapp - 30.jun.2014 Folhapress Um homem está falando em um microfone em uma coletiva de imprensa, com um fundo que exibe o escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele usa um paletó escuro e uma camisa clara. Ao fundo, há um homem em pé, aparentemente assistindo à coletiva. **** A gota d'água foi a presença de Paiva ao lado de Ronaldo em um almoço com a cúpula da Globo, conforme revelou o jornalista Juca Kfouri.

Paiva é amigo do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que já anunciou o seu desejo de concorrer à presidência. Pelo estatuto, Rodrigues tem até abril do ano que vem para convocar a eleição.

