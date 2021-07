Prefeitura libera 10% de público para jogo do Flamengo pela Libertadores

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro deram o sinal verde e o Flamengo terá o Maracanã parcialmente aberto pela Libertadores com 10% do público quando enfrente o Olimpia (PAR).

De acordo com Uol, será obrigatório esquema vacinal contra a covid completo (com ao menos 15 dias antes) ou PCR negativo com 48 horas de antecedência.

Além disto, o uso de máscaras será obrigatório, assim como o distanciamento social deverá ser observado entre os presentes.

A volta do público aos estádios deve ocorrer após 2 de setembro, mas apenas pessoas com as duas vacinas terão acesso aos 50% de assentos disponíveis.

O Fla queria 30% da carga para o duelo, mas a Prefeitura entendeu ser inadequado.