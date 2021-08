Prefeitura de BH volta atrás e vai proibir torcida em jogos de futebol

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Belo Horizonte deverá publicar portaria no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (23) proibindo a presença de torcidas em jogos de futebol e outros eventos esportivos.

A prefeitura cancelou a reunião que aconteceria nesta segunda, com representantes do governo municipal, clubes de futebol mineiros e do Mineirão. O encontro iria analisar a decisão que foi antecipada e comunicada neste domingo (22).

"Após análise dos dois eventos teste realizados na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas", diz a prefeitura.

EVENTOS-TESTE REPROVADOS

Na quarta-feira (18), torcedores do Atlético-MG se aglomeraram dentro e fora do Mineirão, enquanto assistiam à vitória do time contra o River Plate, pela Libertadores.

O prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, repudiou as imagens, que chamou de "horrorosas", e disse que o evento "não passou no teste".

Cenas parecidas se repetiram na sexta (20), na partida em que o Cruzeiro venceu o Confiança por 1 a 0, na 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA

"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a reunião desta segunda-feira, com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol, foi cancelada.

Será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município portaria que proíbe torcida nos estádios da capital.

Após análise dos dois eventos teste realizados na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas."