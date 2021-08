Em busca de evolução, América-MG e Bragantino duelam no Independência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - América-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta segunda (23), em partida no Independência, no encerramento da 17ª rodada do Brasileiro.

Azarões na elite, os dois times vivem situações positivas, mas dependem de evolução -um deles na luta contra o rebaixamento, o outro para se manter na zona de classificação para a Libertadores.

No caso do América-MG, o bom momento tem a ver com a sequência de quatro jogos sem derrota -jornada importante para uma equipe que aparece em penúltimo lugar e precisa somar pontos para fugir do descenso.

Já o Bragantino tem condição privilegiada na tabela: é o quarto colocado, após um começo em ritmo forte. Por outro lado, viu cair o rendimento em campo nas últimas rodadas, e agora busca progredir para se segurar no G4.

ESCALAÇÕES

Em relação aos titulares, as equipes têm dois desfalques cada uma.

Pelo lado do time mineiro, Alan Ruschel, suspenso, e Chrigor, vetado por questões contratuais, são as ausências.

No clube de Bragança Paulista, Raul e Helinho ficam fora por lesão e suspensão, respectivamente.

Uma possível escalação do América-MG tem Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo; Alê, Ademir e Felipe Azevedo; Rodolfo e Fabrício Daniel.

Já o Bragantino deve formar com Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Ytalo e Cuello.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)