Fluminense e Atlético-MG se enfrentam em São Januário no encerramento da rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Atlético-MG se enfrentam na segunda-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro de dois confrontos entre as equipes nesta semana.

Com o Maracanã fechado para reformas no gramado, a partida acontece em São Januário, a partir das 20h, no complemento da 17ª rodada.

Tricolores e atleticanos voltam a duelar na quinta-feira (26), também no Rio, mas no estádio Nilton Santos, desta vez pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para a partida desta segunda, o Atlético-MG chega na condição de líder isolado, com 37 pontos e vindo de nove vitórias consecutivas, enquanto o Fluminense aparece em 15º, com 17 pontos e após quatro derrotas seguidas.

Pelo lado dos mineiros, a tendência é que o técnico Cuca não abra mão dos titulares, com exceção do lateral Mariano e do volante Jair, ambos com dores musculares. Sendo assim, a equipe deve ter Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Savarino e Hulk.

Já o clube carioca vai a campo em nova fase, ao menos em relação ao comando da equipe, agora treinada por Marcão, que foi efetivado no cargo após a demissão de Roger Machado.

Na partida, o novo treinador deve contar com o meia Yago Felipe, que sofreu entorse no tornozelo durante o empate com o Barcelona de Guayaquil, mas não preocupa para a partida.

Por outro lado, Marcão perde Paulo Henrique Ganso, que teve uma fratura no antebraço direito confirmada e passará por cirurgia.

Uma possível formação tem Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Nonato e Yago Felipe; Lucca, Luiz Henrique e Abel Hernandez.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)