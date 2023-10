Prata no Pan, judoca tem suspeita de fratura após ficar fora da final

"Perguntei o médico e ele falou que ainda não dá para ter certeza [da fratura]. Tem de fazer o exame de imagem. Eu fico preocupado, mas já deu tempo das coisas certinhas ali. Acho que tudo tem seu tempo. Eu subi de categoria faz uns dois anos, um ano e pouco. Ninguém sabe o que passamos para chegar às competições, chegar bem. Acho que agora é aproveitar um pouquinho também, falar com a família. Muito feliz, não era o resultado que eu queria, mas eu tenho que me respeitar também, respeitar meu corpo, respeitar meu processo", afirmou.

"Ele teve uma torção do tornozelo, no início da luta. Ainda conseguiu ir até o final e venceu, mas logo que ele desceu a escada, ele já sentiu muita dor e dificuldade para caminhar. Nos minutos seguintes, o tornozelo já estava bastante inchado", explicou Guilherme Garofo.

