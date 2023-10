Com ouro de Schmidt e dobradinha no pódio, Brasil tem 10 medalhas no judô

SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil alcançou novos pódios no judô e chegou a 10 medalhas na modalidade. No segundo dia de competições, a delegação verde e amarela conquistou mais dois ouros, como Guilherme Schimidt e Gabriel Falcão, e teve até uma dobradinha no pódio.

Até o momento, foram 10 medalhas conquistadas pelo Brasil no judô, com seis ouros, uma prata e três bronzes.

Guilherme Schimidt aplicou um waza-ari e imobilizou por mais de 10 segundo o chileno Jorge Perez. Assim, conquistou o ouro no masculino até 81Kh.

O brasileiro não lutou apenas contra o judoca chileno, mas também contra a arquibancada. A maioria dos torcedores presentes na Arena de Esportes de Contato, em Santiago. estava a favor do atleta da casa, e os gritos de "Chi-Chi-Chi Le-Le-Le" tomaram conta do local.

Gabriel Boric, presidente do Chile, esteve no ginásio e assistiu à luta.

Jorge Perez passou um tempo treinando no Minas — clube de Guilherme Schmidt — há algumas semanas, com toda a seleção deles. O brasileiro, portanto, lutou com o adversário de hoje algumas vezes.

"Fiquei muito feliz com essa conquista. Era um adversário que eu já tinha vencido em outra ocasião e agora mesmo, há pouco tempo ele estava lá em Minas Gerais, onde eu treino, fazendo um camp, e eu treinava muito bem com ele. Mas sempre ficava receoso, no tipo: 'Será que ele está me estudando? Será que ele está guardando algo pro dia da luta?'. Só que não economizo, treinava forte com ele, então eu acho que ele sentiu bastante meu ritmo de luta. Essa torcida toda contra, me motivou mais ainda para conquistar essa medalha para o Brasil", disse.

Dobradinha no pódio

A final masculina 73Kg seria 100% brasileira, mas não aconteceu no tatame. Daniel Cargnin sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a semifinal e, após avaliação médica, não teve condições de disputar a decisão.

Assim, Gabriel Falcão foi o campeão e conquistou a 100ª medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos.

"Muito feliz mesmo. E, agora, é bola para frente para conquistar mais medalhas", disse, rapidamente, Gabriel Falcão.

Disputas por medalhas com mais de um brasileiro são possíveis porque alguns conseguiram a vaga através do Pan Júnior.

Bronze de Ketleyn

Ketleyn Quadros ficou com o bronze no feminino 63kg. Ela venceu a colombiana Cindy Paola, que vinha sendo uma "pedra no sapato.

"Isso é o legal de competição, principalmente no judô, que tudo pode acontecer. Só não tem chance quem está de fora. Lutar com os atletas, e, praticamente, todo mundo se conhece, e acertar quando tem de acertar, que é nos Jogos, é super importante. Então, fico feliz pelas lições que vivenciar os Jogos Pan-Americanos dá", disse.

Luana Carvalho Aléxia Castilhos ficaram na quinta colocação no feminino 70Kg.